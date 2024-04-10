Deprem şehitliğinde buruk bayram “3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. Bu süreçte 3 bayram yaşandı. Bu bayram da Malatya Şehir Mezarlığındaki deprem şehitliğine giderek yakınlarının kabirleri başında duygu dolu anlar geçiren vatandaşlar,

“3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz”

dediler.

Bayramlarının şehir mezarlığındaki deprem şehitliğinde geçtiğini belirten Sıddı Sağlam isimli vatandaş, 6 Şubat tarihli depremlerde 4 canı toprağa verdiklerini kaydetti. Sağlam,

“Depremlerde damadım, kızım ve 2 torunumu kaybettim. 4 mezarın karşısında ne diyebiliriz. 50 binden fazla insanımız gitti. Bizim için her gün 6 Şubat. Değişen hiçbir şey yok. Acı hiç dinmiyor. Bizim bayramımız burada”

dedi.



Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl Ramazan Bayramı’nda da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Malatya Şehir Mezarlığına akın etti. Acı ve hüznün hakim olduğu deprem şehitliğinde bu bayramda yine göz yaşları sel olup aktı. Depremde yaşadıkları acıları ve kaybettikleri canları unutmayacaklarını ifade eden vatandaşlar BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundular.

Asrın Felaketi olarak tabir edilen depremlerde vefat eden vatandaşlar bu bayram da mezarları başında anıldı. Aynı acıların bir daha yaşanmasını temenni eden vatandaşlar, yetkililerin de gerekli tedbir ve önlemleri alması gerektiğinin altını çizdiler.

“BİZİM İÇİN HER GÜN 6 ŞUBAT”

6 Şubat tarihli depremlerde 4 canı toprağa verdiklerini söyleyen Sıddı Sağlam isimli vatandaş,

“Depremlerde damadım, kızım ve 2 torunumu kaybettim. 4 mezarın karşısında ne diyebiliriz. İlk depremde evleri yıkıldı. Kahramanmaraş’ta, Ebrar Sitesi’nde oturuyorlardı. Biz o gün Malatya’daydık. Çok büyük acılar yaşadık. Binalar insanı öldürüyor, deprem öldürmüyor. Biz de aynı depremi yaşadık ama biz çıktık onlar enkaz altında kaldılar. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için Hükûmetin önlem alması lazım. 50 binden fazla insanımız gitti. Bizim için her gün 6 Şubat. Değişen hiçbir şey yok. Acı hiç dinmiyor. Bizim bayramımız burada”

şeklinde konuştu.

“BUNUN VEBALİ ÇEKİLMEZ”

Depremde eniştesi, kızı, damadımı ve 2 torunumu kaybettiğini dile getiren baba Mustafa Sağlam ise,

“Depremden sonra oğlum telefon ederek kızımın oturduğu binanın yıkıldığını söyledi. Yollar kapalıydı, gidemedik, yolun açılmasını bekledik, daha sonra gittik 9 gün orada kaldık. 9 gün sonra cenazelerimizi aldık buraya getirdik. Acılar aynı, hala taze. Sanki bugün gitmişler gibi. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için devletimizin önlem alması lazım. Sağlam binaların yapılması gerekir. 50 binden fazla vatandaşımız gitti, bunun vebali çekilmez. 5 kuruş için bu kadar milletin hayatını mahvetmeye değmez, yazıktır. Devletimizin bir an önce önlem alması lazım. 3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz. Rabbim cümlemize sabır versin. Bir tek dua ediyoruz, başka yapacak bir şey yok”

ifadelerine yer verdi.

“BU ACILAR DİNSİN ARTIK”

6 Şubat depremlerinde kardeşinin kızını kaybettiklerini belirten Perize Özer isimli vatandaş,

“Depremde kardeşimin kızını kaybettik. İkinci depremde dışarıda kaçarken başı yere değdi sonra beyin kanamasından vefat etti. Depremde çok zor günler yaşadık. Çok perişan olduk. Evimiz yıkıldı, kızım, torunum ve ben bir arada yaşıyorduk, perişan olduk. Çok zor bir durum. Allah kimseye bir daha böyle bir felaket vermesin. Bu acılar dinsin artık”

söyleminde bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi