Eşyaların sanatla geri dönüşümü Terapi gibi kurslara yoğun ilgi

Malatya’da birçok yerde el sanatları kursları veriliyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği bu kurslara doktorların yönlendirmesiyle terapi amacıyla gidenlerin sayısı ise günden güne artıyor.

El sanatları insanların kendi düşünce ve elleriyle ürettikleri bir hobi haline gelen sanat dalıdır. İsteyenler bu sanatı gelir elde etmek için de yapabilir. El sanatında seramik, cam, mobilya, plastik, dergi, poşet, malzemeleri kullanılır. El sanatının sadece hobi olarak yapılmadığını söyleyen Usta Öğretici Sabiha Koca,

“Üniversite hayatımdan sonra hobi olarak el sanatlarına başladım. İlk gelen öğrencilerim de hobi olarak başlıyor. Ama sonra el sanatlarını yaptıkça hepsinin dediği şey terapi gibi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kafalarında olana problemleri unuttuklarını ve doktor tavsiyesiyle el sanatları kursumuza gelende var”

şeklinde konuştu.

Usta Öğretici Kocaman, kurs öğretmeninin tavsiyesi üzerine el sanatları işine başladığını söyleyerek,

“İşletme bölümü mezunuyum. Ama el sanatları işiyle alakalı olmadığından 2 yıl sanat için eğitim kursuna gittim. Kursta tecrübe edindikçe kursa öğretmenim el sanatları öğreticisi olmamı tavsiye etmesiyle çıraklık okulundan sertifikaları alarak, derslere girerek, yeterlilik alarak bu işe başladım. El sanatları işini 2011 yılından beri yapıyorum”

dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÇOK”

Eşyaların ve objelerin el sanatı sayesinde geri dönüşüme uğradığını belirten uzaman öğretici Kocaman,

“El sanatlarında gerekli olan temel malzeme akrilik boyalardır. İlk aşamada seramik, polyester, cam ve MDF objeler ve boyama için fırçalar gerekli. Ama artık MDF obje ya da cam değil. Çünkü geri dönüşümü çok bu işin. Evdeki mobilyaları ve plastik gibi objeleri yenileyip geri dönüşüm yapıyoruz. Dergi kâğıdı kullanıyoruz ve dekupaj tekniğiyle bunları yapıştırıyoruz. Yağlı boya, rölyef pasta dediğimiz alçı malzemesi, poşetlerle şekil verme, doğal malzeme olan deniz süngerini kullanıyoruz. Artık farklı teknikleri malzemelerle birleştirip farklı işler çıkartabiliyoruz”

ifadelerini kullandı.

“DOKTOR TAVSİYESİYLE KURSUMUZA GELEN DE VAR”

Usta Öğretici Kocaman, el sanatının sadece hobi olarak yapılmadığını şu şekilde anlattı:

“Öğrencilerimiz el sanatı işine düz objeleri yaparak başlıyor ama daha ileri seviyede olan öğrenciler de artık evdeki mobilyalarını kendileri yapabiliyorlar. Üniversite hayatımdan sonra hobi olarak el sanatlarına başladım. İlk gelen öğrencilerim de hobi olarak başlıyor. Ama sonra el sanatlarını yaptıkça hepsinin dediği şey terapi gibi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kafalarında olana problemleri unuttuklarını ve doktor tavsiyesiyle kursumuza gelen de var.”

“BİZİM AMACIMIZ KURSLARA ÇAĞIRMAK.”

Çeşitli yerlerde sergi düzenleyerek sanat kursunun varlığını duyurmak olduğuna vurgu yapan usta öğretici Kocaman,

“Malatya’nın gözde yerlerinden olan sanat merkezinde 2-3 defa el sanatları sergimiz oluyor. AVM'de farklı yerlerde bulunduğum 3 binanın sergi alanı var. Orada sergilerimiz oluyordu. Gelenler yaptıklarımızı beğeniyor ve satışlarımız da oluyordu. Tabii bizim amacımız kurslara çağırmak. İnsanlara burada kursların olduğunu, böyle eğitimler verildiğini duyurmaktı. Sergilerle de bunu insanlara ulaştırıyorduk”

diye konuştu.

“EL SANATI HER ALANDA KULLANILIYOR”

Usta öğretici Kocaman, son olarak el sanatını her alanda istedikleri gibi kullanabileceğini belirterek,

“El sanatı kursuna gelen öğrenciler tabii ki yaptıklarını satabiliyordu ama birçoğu da satmıyordu. Ben bunu yaptım. Bu benim emeğim deyip para biçip de fiyat belirleyip satamıyorlardı. Buraya geldiklerinde mutlu oluyorlar. Birde biz duvar da el sanatını kullanıyoruz. Kapılar ve duvarlar dekoratif olarak boyanıyor. Kendi evimde de bunu yapmıştım. Dekoratif obje ya da mutfakta kullandığımız objeler, eşyalar dışında artık duvarları da yapıyoruz. İnsanlar artık onlarla da yetinmiyor. Mutfak dolaplarını, banyolarını, yer zeminlerini, mutfak zeminlerini boyayabiliyor. Daha az maliyetle kendi zevklerine uygun istedikleri gibi yapabiliyorlar. El sanatlarında geleneksel desenleri seramik objelerde, MDF'ler de çok kullandık. El sanatları işini çok severek yapıyorum. İnsanları da teşvik etmeye çalışıyorum. El sanatı her alanda kullanılıyor. İstedikleri gibi evlerindeki eşyaları yapıp dönüştürebiliyorlar”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.