Malatya Adli Tıp Kurumu taşınıyor mu?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe bölgesinde bulunan Adli Tıp Kurumunun Battalgazi ilçesine taşınacağı iddiası tepki aldı. Konuya ilişkin yorumda bulunan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Adli Tıp Kurumunun bölgenin gelişimine katkı sağladığını ileri sürerek,

“Yeşiltepe’nin kaderiyle kimse oynamasın”

dedi.

Yeşiltepe bölgesinde yer alan Adli Tıp Kurumunun Battalgazi ilçesinde yer alan bir üniversiteye taşınacağı iddiası başta Yeşiltepeliler olmak üzere Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz’ın tepkisine neden oldu. BUSABAH Medya’ya konuşan Şahbaz, Çevreyolu’nun altı denilen bölgelerin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bu bölgede var olan bir kurumunun taşınmasına bir anlam vermediklerini söyledi.

“ADLİ TIP KURUMU ŞU ANDA YETERLİ”

Adli Tıp Kurumunun taşınmasına karşı olduklarını belirten Şahbaz,

“Adli Tıp Kurumu yıllardan bu yana burada yer alıyor. Bölgemizin gelişimine bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bölgemizin gelişmesine yıllarca tepki gösteriyoruz ve bu tür kurumların da bölgemizden alınıp, başka yerlere götürülmek istenmesine de karşıyız. Eski Askeri Hastanenin olduğu yere Yeni Adliye Binası yapılacak, bu bölgemizin gelişimine büyük bir ivme kazandıracak. Yeşilyurt ilçesinde var olan bir kurumun Battalgazi ilçesine götürülmek istenmesi anlamsız. Ben bu konuda iyi niyet aramıyorum. Burada bulunan Adli Tıp Kurumu şu anda yeterli. Alanı da oldukça geniş. Eğer yeterli değilse bulunduğu alana daha yeni ve modern bir Adli Tıp Kurumu yapılabilir”

ifadelerini kullandı.

“TAVRIMIZI ONA GÖRE BELİRLERİZ”

Vatandaşların tepkili olduğunu ifade eden Şahbaz,

“Bu gibi söylentiler varken milletvekillerimizin bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması da çok ilginç. Vekillerimiz eğer Yeşilyurt-Yeşiltepe’de var olan bir kurumun Battalgazi ilçesine taşınmasına duyarsız kalırlarsa biz de tavrımızı ona göre belirleriz. Var olan kurumların yerleriyle oynanmasın. Biz bu konudan oldukça rahatsızız. Ortada bir şey yokken bu konunun ortaya çıkması bizleri huzursuz etti. Vatandaşlarımız tepkililer. Vatandaşlarımız ‘Bölgemizde var olan kurumlar başka bir yere götürülmesin. Çevreyolunun altı denilen ve ötelenen bu bölgelerin gelişmesine engel olmasınlar. Bizler kurumlarla ayakta kalıyoruz’ diye serzenişte bulunuyorlar ve bu serzeniş bende de var. Bununla ilgili bir önlem alınmasını öncelikle vekillerimizden, daha sonra da yerel yöneticilerimizden bekliyorum”

şeklinde konuştu.

“ADLİ TIP KURUMUNUN NASIL BİR ZARARI VAR?”

“Genel seçimler yapıldıktan sonra biz daha vekillerimizi muhitimizde görmedik. Seçim zamanları geldiklerinde bizler problemleri iletiyoruz fakat biz genelde sesimizi ancak basın yoluyla yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz” diyen Şahbaz, “Adli Tıp Kurumunun bölgeye nasıl bir katkı sunuyor? sorusuna da cevap verdi. Şahbaz,

“Adli Tıp Kurumunun bu bölgeye nasıl bir zararı olabilir ki? Şehir Mezarlığı kuruma çok yakın. Burada cenazeler incelendikten sonra mezarlığa taşınması çok kolay. Zaten karşısına adliye sarayı da yapılıyor. Cenazeleri incelemek için savcıların buraya gelmesi de çok kolay olacak. Kurum taşınırsa hâkim savcı önce Battalgazi ilçesine gidecek, sonra tekrar adliyeye gelecek, keza bu vatandaşlar için de geçerli. Hâlbuki burada hem mezarlık hem adliye sarayı olacak. Adli Tıp Kurumunun burada yer almasının kimseye bir zararı yok. Tıp Kurumunun buradan taşınmasında kimin ne beklentisi var, anlamadık. Yeşiltepe’nin kaderiyle kimse oynamasın”

açıklamasında bulundu.