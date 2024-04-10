Malatya Valisi yol uygulamasında Sürücüleri uyardı

Vali Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı’nda trafik kurallarına uyumu arttırmak amacıyla Ankara ve Yazıhan yolu trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Yazıcı ve beraberindeki protokol üyeleri, kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri ile beraber kontrol noktasında, trafik kurallarına uymaları açısından durdurulan araçların denetimlerine katılıp sürücülerin bayramlarını tebrik ederek, trafik tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Ersin Yazıcı’ya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın eşlik etti.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmeleri için sahada görev yapan güvenlik güçleri ile bir süre sohbet eden ve bayramlaşan Vali Yazıcı, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyip bayramlarını kutladı.

Vali Yazıcı ve beraberindeki protokol üyeleri, kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri ile beraber kontrol noktasında, trafik kurallarına uymaları açısından durdurulan araçların denetimlerine katılıp sürücülerin, bayramlarını tebrik ederek, trafik tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

ÜST SEVİYEDE TRAFİK TEDBİRLERİ ALINDI

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan ve herkesi kurallara riayet etmeye davet eden Vali Yazıcı,

“Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilimiz genelinde üst seviyede trafik tedbirleri alındı. Bayramı bayram gibi yaşamak için hem sürücüler hem yayalar olarak kurallara uymalıyız. Sağ salim sevdiklerimize kavuşmak için bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istiyor, hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar diliyorum”

diye konuştu.

Vali Yazıcı, trafik ve asayiş güvenliğini sağlayan personellerden uygulamalar, faaliyetler ve alınan tedbirler hakkında bilgi alarak trafik uygulama noktalarından ayrıldı.

Kaynak: BÜLTEN