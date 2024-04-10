Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

Vali Ersin Yazıcı, Karagözlüler Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından eşi Hanife Yazıcı ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle çocuklarla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Kahvaltıda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yazıcı ve eşi Yazıcı, eğitimleri hakkında bilgi alarak geleceğe dair planları konusunda sohbet etti.
Devletimize emanet edilen, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir arada bulunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Vali Yazıcı;
“Çocuklarımızın yüzlerini her daim güldürmeye, ellerinden tutmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz”
dedi.
Program, Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı tarafından çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.