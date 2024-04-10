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Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

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Vali Ersin Yazıcı, Karagözlüler Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından eşi Hanife Yazıcı ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle çocuklarla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu malatya haber mask
Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu malatya haber
Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu malatya haber
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Vali Ersin Yazıcı, Karagözlüler Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından eşi Hanife Yazıcı ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle çocuklarla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

Kahvaltıda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yazıcı ve eşi Yazıcı, eğitimleri hakkında bilgi alarak geleceğe dair planları konusunda sohbet etti.

Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

Devletimize emanet edilen, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir arada bulunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Vali Yazıcı;

“Çocuklarımızın yüzlerini her daim güldürmeye, ellerinden tutmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz”

dedi.

Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

Program, Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı tarafından çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi. 

Vali Ersin Yazıcı çocuklarla bayram kahvaltısında buluştu

Kaynak: BÜLTEN
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10 Nis 2024 - 12:47 - Gündem

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