Malatya’da camiler doldu taştı

Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camilere koştu. Kentte saat 06.26’da kılınan bayram namazında merkezi konumdaki camilerin hemen hemen tamamı dolup taştı.

Malatya’da binlerce vatandaş sabah erken saatlerden itibaren Bayram namazı için camilere akın etti. Kentte saat 06.26’da kılınan bayram namazında merkezi konumdaki camilerin hemen hemen tamamı dolup taştı. Kılınan bayram namazının ardından cemaat sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde çocuklara şeker ve lokum dağıtıldı.

Camiler dolup taşarken bayram hutbesinde ise Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Bayramların öneminden bahsedilen hutbe sonunda ise tüm camilerde Filistin’de zulüm altında olan Müslümanlar için hep birlikte dualar edildi.

Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm kent protokolünün de bayram namazını kıldığı Kernek Karagözlüler Camii’nde namaz sonrası cami cemaati protokol ile bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı