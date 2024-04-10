Kuru dut egzama düşmanı Kuru üzüm kansızlığın ilacı İşte kuru meyvelerin mucizesi

Kışın çerez gibi tükettiğimiz kuru meyvelerin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Severek tüketilen ve daha da önem verilmesi gereken kuru meyveleri alırken organik olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Düzenli beslenerek vücudunuzun sağlıklı kalmasını koruyabilirsiniz. Düzenli uyku, egzersiz ve aynı zamanda doğru şekilde beslenerek ömrünüzü uzatabilirsiniz. Sağlığa faydalı olan besin denildiğinde akla gelenlerden biri kurutulmuş meyve oluyor. Kurutulmuş meyve alırken de organik olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Esnaf Bekir Tatar,

“Kuru meyvelerde hepsinin mevsimi var. Organik olmasına dikkat etsinler. Çünkü ilaçlı olan kuru meyvelerde var. İthal ürünler yerine kendi yerli ürünlerimizi tüketelim. Sabah 5 tane kayısı kurusu yedikten sonra kahvaltı gerektirmez”

dedi.

“KURU MEYVELER KIŞIN VAZGEÇİLMEZİDİR”

Esnaf Yurseven Temelli, kuru meyve hoşaf ve çay olarak tüketildiğini söyleyerek,

“Malatya bölgesinde en çok kayısı kurusu olur. Aynı zamanda elma, armut, vişne, kiraz, erik ve üzüm kurusu çeşitleri de bulunur. Tabii bu kuru meyveler hoşaf olarak tüketilir. Kuru meyveler kışın vazgeçilmezidir. Bir de kuru meyvelerden kayısı, elma ve kuş burnu çayları oluyor. Malatya bölgesinde yetişen meyvelerin kurusu çok meşhurdur”

şeklinde konuştu.

“SİYAH ÜZÜM KANSIZLIĞIN BİR NEVİ İLACIDIR”

Kuru meyvelerden esmer kaysıyı tüketmesini tercih eden esnaf Temelli şu şekilde anlattı:

“Kuru meyve insanların bağırsak sistemini mükemmel bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kayısı, elma, armut kurusu doğal olduğu için vücuttaki kansızlığa ve sindirim sistemine çok iyi gelir. Tabii bunların içinde ayırtmak biraz mümkün değil. Tabii ki esmer rengi kayısı kurusunu ve armut kurusunu tercih ederiz. Erik başlıca kan deposudur. Siyah üzüm kansızlığın bir nevi ilacıdır. Aynı zamanda üzümün çekirdeği kan cıvıtıcı etkiye sahiptir. O da kılcal damarlara çok faydası var.”

“EN PAHALI MEYVE KAYISI KURUSUDUR”

Esnaf Temelli, fiyatı en pahalı kuru meyvenin kayısı olduğunu söyleyerek,

“Kuru meyveler ortalama 150-200 TL arasında değişiyor. En pahalı meyve kayısı kurusudur. Kayısı türleri 200-250 TL’den satılıyor. En ucuz kuru meyve kuşburnu türleri 50-60 TL’den satılıyor. Özellikle tüketilmesi gereken siyah üzümün taneli olanı 200-250 TL’den satılırken salkım olarak kurutulan üzüm 250 TL’den satılıyor”

ifadelerini kullandı.

“ORGANİK OLMASINA DİKKAT ETSİNLER”

Kuru meyve alırken organik olmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan esnaf Bekir Tatar,

“Kuru meyvelerde hepsinin mevsimi var. Organik olmasına dikkat etsinler. Çünkü ilaçlı olan kuru meyvelerde var. İthal ürünler yerine kendi yerli ürünlerimizi tüketelim. Sabah 5 tane kayısı kurusu yedikten sonra kahvaltı gerektirmez. Sürekli oturanlar bağırsak çalıştırmak için yesinler. Kuru üzümü her zaman yesinler. Kuru üzümün kana ve strese etkisi çoktur”

diye konuştu.

“ÇOCUKLAR AKŞAMLARI BİR TANE YESİN”

Esnaf Tatar, ithal olan kuru meyvelerin fazla tüketilmemesini belirterek

“Sattığımız fiyatları geri alamıyoruz. Sattığı malı hiçbiri aynı fiyata geri alamıyor. Bir ay sonra illaki üstüne 50 TL fiyat geliyor. Özellikle zabıtanı, belediyenin bunlara bir çözüm bulması lazım. Ananas, kivi, mango, onlar ithal ürünler olduğundan çocuklar akşamları bir tane yesin yeterli. Fiyatlar 250 TL'dir. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Mazotun benzini olduğu sürece elektrik pahalı olduğu sürece enflasyon yüksek çıkar”

sözlerine yer verdi.

“KURU DUT EGZAMA ÖNLEYİCİDİR”

Kuru meyve tüketmenin birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen esnaf Mehmet Ekin,

“Sağlığa iyi gelen mürdüm eriği metabolizmayı hızlandırır. Kuru üzümün hem kansere iyi gelir hem de kan yapıcı özelliği vardır. Kayısı kurusuna gelince bağırsak düzenleyici ve beyni çalıştırıcı bir özelliği var. Kuru dut egzama önleyicidir. Kuru dutu kaynatıp suyunu egzama olan yere solüsyon yapılıyor. Elma kurusunun kalbe faydası var. Ama bunları sürekli yemek lazım. Bir defa yiyip bırakılmaz. Armut kurusu bağırsaklara iyi geliyor. Ananas ve kavun kurusu ithal meyve ama böbrek taşına iyi gelir. Düzenli olarak kuru meyve yerlerse faydasını görürler”

ifadelerine yer verdi.