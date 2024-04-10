Malatya’da bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Güneşli bir sabaha uyanan Malatya’da günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini düşürdü. Ramazan Bayramı’nın ilk günü şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.
Malatya güneşli bir Ramazan Bayramı gününe uyandı. 30 gün boyunca tutulan oruçlardan sonra bugün bayram için güne merhaba denildi. Malatya’da günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini düşürdü. Ramazan Bayramı’nın ilk günü şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda,
“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir”
denildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.