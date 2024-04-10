Malatya’da bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Güneşli bir sabaha uyanan Malatya’da günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini düşürdü. Ramazan Bayramı’nın ilk günü şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.

Malatya güneşli bir Ramazan Bayramı gününe uyandı. 30 gün boyunca tutulan oruçlardan sonra bugün bayram için güne merhaba denildi. Malatya’da günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini düşürdü. Ramazan Bayramı’nın ilk günü şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir”

denildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.