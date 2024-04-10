Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi

Ramazan Bayramı’nın ilk günü icra edilirken vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etmek üzere sabah erkenden Malatya Şehir Mezarlığının yolunu tuttu. Yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya güneşli bir Ramazan Bayramı gününe uyandı. 30 gün boyunca tutulan oruçlardan sonra bugün bayram için güne merhaba denildi.

Şehir genelinde sessizlik hakimken Malatya Şehir Mezarlığı yolunda ise ciddi bir trafik yoğunluğu var. Sevdiklerinin, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek, dua etmek üzere sabah erken saatlerde Şehir Mezarlığının yolunu tutan vatandaşlar, kilitlenmiş bir trafikle karşılaştı.