- Yaşam

Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı’nın ilk günü icra edilirken vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etmek üzere sabah erkenden Malatya Şehir Mezarlığının yolunu tuttu. Yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi malatya haber mask
Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi malatya haber
Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi malatya haber
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı’nın ilk günü icra edilirken vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etmek üzere sabah erkenden Malatya Şehir Mezarlığının yolunu tuttu. Yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi

Malatya güneşli bir Ramazan Bayramı gününe uyandı. 30 gün boyunca tutulan oruçlardan sonra bugün bayram için güne merhaba denildi.

Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi

Şehir genelinde sessizlik hakimken Malatya Şehir Mezarlığı yolunda ise ciddi bir trafik yoğunluğu var. Sevdiklerinin, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek, dua etmek üzere sabah erken saatlerde Şehir Mezarlığının yolunu tutan vatandaşlar, kilitlenmiş bir trafikle karşılaştı.

Malatya’da bayram trafiği Şehir Mezarlığı yolu kilitlendi
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Bayram, bayram yoğunluğu, Trafik, Malatya şehir mezarlığı, Ramazan Bayramı

10 Nis 2024 - 11:03 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL