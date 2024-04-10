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Pençe Kilit bölgesinden acı haber!

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Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu bir askerin şehit olduğu öğrenildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu bir askerin şehit olduğu öğrenildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber!


Pençe Kilit-2 operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı tacizi sonucunda ağır yaralandı. Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şahadet haberi Niğde Değirmenli Beldesi’nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası İdris ve annesi Gülbahar Aslan acı haberle üzüntüye boğulurken, Şehit Hikmet Aslan’ın evin tek oğlu, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Nis 2024 - 00:07 Malatya- Asayiş

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