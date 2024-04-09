Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19838739/meteoroloji-malatyanin-5-ilcesini-uyardi



Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839160/camur-trafik-su-goletleri-arife-gunu-de-manzara-degismedi

Malatya esnafının beli bükük, vatandaşın cebi boş Bayramın vazgeçilmezi baklava artık lüks

Bayram tatlısı denilince ilk akla gelen baklava oluyor. Bayram ziyaretine gelen misafire baklava ikram edilmeden evlerine gönderilmiyor. Ancak ağızları tatlandırsa da baklava fiyatları cep yakıyor. Esnaf malzeme ve işçi parası ile diğer giderlerini çıkarmaya çalışırken, vatandaş elinde avucunda kalanla yetinme yolunu arıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839989/malatya-esnafinin-beli-bukuk-vatandasin-cebi-bos-bayramin-vazgecilmezi-baklava-artik-luks



Bayram tatiline çıkacaklar bu haber size

Bayram tatiline çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemeri, hız ve bakımlı araçlarla yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kutsal, “Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840306/bayram-tatiline-cikacaklar-bu-haber-size



Malatya, bayrama hazır

Malatya Valiliği ve büyükşehir belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği tarafından bir takım tedbirler alınırken, büyükşehir belediyesi tarafından da MOTAŞ otobüsleri bir günlüğüne ücretsiz hizmet verecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840586/malatya-bayrama-hazir

Malatya Tren Garı binasında yeni karar

Malatya'nın köklü tarihine ışık tutan cumhuriyet döneminin önemli yapılarından biri olan Malatya Tren Garı binası, depremin etkisiyle zarar görmüş durumda. Ancak, bu tarihi eser, kapsamlı bir onarım ve restorasyon sürecine alınıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840735/malatya-tren-gari-binasinda-yeni-karar



Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olacak mı?

Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841315/malatyada-bayramda-elektrik-kesintisi-olacak-mi



Malatya'da art arda deprem hissedildi

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem derinliği düşük olması nedeniyle, şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841396/malatyada-art-arda-deprem-hissedildi



Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı. 6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19842081/hem-sevinc-hem-uzuntu-yasatti-depremi-hatirlatan-kareler