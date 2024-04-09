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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 9 Nisan 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? malatya haber mask
Bugün Malatya’da neler oldu? malatya haber
Bugün Malatya’da neler oldu? malatya haber
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19838739/meteoroloji-malatyanin-5-ilcesini-uyardi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839160/camur-trafik-su-goletleri-arife-gunu-de-manzara-degismedi

Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya esnafının beli bükük, vatandaşın cebi boş Bayramın vazgeçilmezi baklava artık lüks

Bayram tatlısı denilince ilk akla gelen baklava oluyor. Bayram ziyaretine gelen misafire baklava ikram edilmeden evlerine gönderilmiyor. Ancak ağızları tatlandırsa da baklava fiyatları cep yakıyor. Esnaf malzeme ve işçi parası ile diğer giderlerini çıkarmaya çalışırken, vatandaş elinde avucunda kalanla yetinme yolunu arıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839989/malatya-esnafinin-beli-bukuk-vatandasin-cebi-bos-bayramin-vazgecilmezi-baklava-artik-luks

Bugün Malatya’da neler oldu?


Bayram tatiline çıkacaklar bu haber size

Bayram tatiline çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemeri, hız ve bakımlı araçlarla yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kutsal, “Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840306/bayram-tatiline-cikacaklar-bu-haber-size

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya, bayrama hazır

Malatya Valiliği ve büyükşehir belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği tarafından bir takım tedbirler alınırken, büyükşehir belediyesi tarafından da MOTAŞ otobüsleri bir günlüğüne ücretsiz hizmet verecek.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840586/malatya-bayrama-hazir

Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya Tren Garı binasında yeni karar

Malatya'nın köklü tarihine ışık tutan cumhuriyet döneminin önemli yapılarından biri olan Malatya Tren Garı binası, depremin etkisiyle zarar görmüş durumda. Ancak, bu tarihi eser, kapsamlı bir onarım ve restorasyon sürecine alınıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840735/malatya-tren-gari-binasinda-yeni-karar

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olacak mı?

Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841315/malatyada-bayramda-elektrik-kesintisi-olacak-mi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya'da art arda deprem hissedildi

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem derinliği düşük olması nedeniyle, şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte detaylar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841396/malatyada-art-arda-deprem-hissedildi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı. 6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19842081/hem-sevinc-hem-uzuntu-yasatti-depremi-hatirlatan-kareler

Bugün Malatya’da neler oldu?

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09 Nis 2024 - 22:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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