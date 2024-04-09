Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…
Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19838739/meteoroloji-malatyanin-5-ilcesini-uyardi
Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi
Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839160/camur-trafik-su-goletleri-arife-gunu-de-manzara-degismedi
Malatya esnafının beli bükük, vatandaşın cebi boş Bayramın vazgeçilmezi baklava artık lüks
Bayram tatlısı denilince ilk akla gelen baklava oluyor. Bayram ziyaretine gelen misafire baklava ikram edilmeden evlerine gönderilmiyor. Ancak ağızları tatlandırsa da baklava fiyatları cep yakıyor. Esnaf malzeme ve işçi parası ile diğer giderlerini çıkarmaya çalışırken, vatandaş elinde avucunda kalanla yetinme yolunu arıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19839989/malatya-esnafinin-beli-bukuk-vatandasin-cebi-bos-bayramin-vazgecilmezi-baklava-artik-luks
Bayram tatiline çıkacaklar bu haber size
Bayram tatiline çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemeri, hız ve bakımlı araçlarla yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kutsal, “Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840306/bayram-tatiline-cikacaklar-bu-haber-size
Malatya, bayrama hazır
Malatya Valiliği ve büyükşehir belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği tarafından bir takım tedbirler alınırken, büyükşehir belediyesi tarafından da MOTAŞ otobüsleri bir günlüğüne ücretsiz hizmet verecek.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840586/malatya-bayrama-hazir
Malatya Tren Garı binasında yeni karar
Malatya'nın köklü tarihine ışık tutan cumhuriyet döneminin önemli yapılarından biri olan Malatya Tren Garı binası, depremin etkisiyle zarar görmüş durumda. Ancak, bu tarihi eser, kapsamlı bir onarım ve restorasyon sürecine alınıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19840735/malatya-tren-gari-binasinda-yeni-karar
Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olacak mı?
Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841315/malatyada-bayramda-elektrik-kesintisi-olacak-mi
Malatya'da art arda deprem hissedildi
Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem derinliği düşük olması nedeniyle, şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte detaylar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19841396/malatyada-art-arda-deprem-hissedildi
Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler
Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı. 6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19842081/hem-sevinc-hem-uzuntu-yasatti-depremi-hatirlatan-kareler
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.