Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı’na saatler kaldı. Şu sıralar en çok sorgulanan konu ise bayram namazı saati. Peki, Malatya’da yarın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürdü. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar bugün yapıldı.

MALATYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı’na saatler kaldı. Şu sıralar en çok sorgulanan konu ise bayram namazı saati. Malatya’da bayram namazı saat 06.28’de kılınacak

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, bilmeyen herkes “Bayram namazı nasıl kılınır?” sorusunun cevabını arıyor. İşte bayram namazının nasıl kılındığına ilişkin detaylar…

Bayram namazı, iki rekât olarak kılınan ve sadece bayram günlerinde kılınan özel bir namazdır. İşte bayram namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

Bayram namazı için cemaatle toplanılan meydana veya namaz için belirlenmiş bir alana gidilir. Bu alanda hutbe ve bayram namazı kılınır.

Namazdan önce niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya." (Ramazan Bayramı niyeti edilir)

BİRİNCİ REKAT

Tekbir alınır: İmam, "Allahu Ekber" diyerek ilk tekbiri alır. Cemaat de bu tekbiri tekrarlar.

İmam, ellerini bağlar ve Subhaneke’yi okur. Bu esnada cemaat de sessizce okur.

Sonra “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. 3. tekbirden sonra eller bağlanır.

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.



İKİNCİ REKAT

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek 4. tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa sonra tekrar “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek sola selam verilir.

Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir. Daha sonra hutbe dinlenir ve Bayram Namazı tamamlanmış olur.