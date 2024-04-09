O camide yıllardır bayram namazı kılınamıyor Bayramın buruk yüzü: Yeni Cami

Malatya’nın simgelerinden biri olan Yeni Cami’de deprem, restorasyon gibi sebeplerden ötürü yıllardır bayram namazı kılınamıyor. Son yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ise cami neredeyse yerle bir oldu. İşte şu sıralar restorasyonda olan Yeni Cami’den en son görüntüler…

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken, Malatyalılar bir bayramı daha Yeni Cami’siz geçirmeye hazırlanıyor. Şehrin görsel simgelerinden biri olan camide eskiden bayram öncesi hazırlıklar yapılır, bayram sabahı ise tıklım tıklım namaz kılınır ve bayramlaşmalar gerçekleştirilirdi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE DE HASAR ALMIŞTI

Malatya denilince akla ilk gelenler arasında yer alan Yeni Cami, en son 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice merkezli depremde büyük hasar almıştı. 6 Şubat depremlerinden hemen önce Ocak 2023'te vatandaşların hizmetine açılan cami, bir ay geçmeden tekrar yıkıldı.

BU YIL DA NAMAZ KILINAMAYACAK

Malatyalıların dört gözle ibadete açılmasını bekledikleri Yeni Cami, bu yıl da bayram namazı eda edilemeyecek. İki yıkıcı depremin yerle bir ettiği Malatya'da bu bayram da buruk geçiyor.

YENİ CAMİ NEDEN YIKILDI?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık (Mw=7,7) ve Elbistan (Mw=7.6) depremleri için Prof. Dr. Kemal Önder Çetin ve Dr. Makbule Ilgaç koordinasyonunda farklı kurumlardan 110'dan fazla araştırmacı gönüllü ile bir keşif raporu hazırlanmıştı. Tarihi yapılan durumu hakkında çarpıcı tespitlerin sunulduğu araştırmada Yeni Cami’nin neden yıkıldığına dair dikkat çeken bilgilere yer verilmişti. Elde edilen sonuçlara göre, yeni eklenen payandaların çökmesi, yetersiz ankraj ve mevcut duvarların dayanıksız olması Yeni Cami’nin yıkılması adına ters giden faktörler olarak görülmüştü. Yani “bir binayı dengede tutabilmek, devrilmesini, çökmesini ya da kaymasını engellemek amacıyla kullanılan ahşap ya da betondan göğüsleyici dayanak” şeklinde tanımlanan payandaların çöktüğü ifade edilmişti. Ayrıca yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanması olarak ifade edilen ankrajlar yetersiz kalmıştı.