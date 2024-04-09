- Asayiş

Kale yol uygulamasında 11 kilo skunk ele geçirildi

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine hafif bir ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında 11 kilo skunk ele geçirildi mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine hafif bir ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında 11 kilo skunk ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine hafif bir ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirilirken, N.A ve Ş.A gözaltına alındı.

Polis merkezinde ki işlemlerinin ardından zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Nis 2024 - 21:03 Malatya- Asayiş

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