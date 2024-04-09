Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdiği belirtmişti. Bugün yapılan paylaşımdaysa etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9’a yükseldiği bildirildi.

Daha önce Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı bugün sosyal medya hesabından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9’a çıktığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi”

ifadelerini aktardı.

6 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen operasyonda Milli Savunma Bakanlığı,

“Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!”

ifadelerine yer vermişti.