09 Nis 2024 - 20:41 - Yaşam

Fendoğlu: “Hem hüzün hem heyecan yaşıyoruz”

MHP Malatya Milletvekili ve MHP MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı.