Fendoğlu: “Hem hüzün hem heyecan yaşıyoruz”

MHP Malatya Milletvekili ve MHP MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı.
Fendoğlu, mesajında,
“Mübarek Ramazan-ı şerifi uğurlamanın hüznünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Tutulan oruçlar, açılan eller ve dua eden dillerle Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya çalıştığımız kutlu bir dönemin arkasından bayrama kavuşmuş bulunmaktayız. Cenabı Allah’tan niyazımız Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçları, kalpten edilen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir. Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir. Ramazan bayramı orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun, hatır sorma ve gönül almanın, yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması, hayatımızda dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemiz için önemli günlerdendir. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte idrak edeceğimiz Bayramın; birliğimizin perçinlenmesine, kucaklaşmamızın kuvvetlenmesine ve umutlarımızın yeşermesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Bu mübarek günlerde, Filistin topraklarında meydana gelen ve vicdan taşıyan her insanın yüreklerini dağlayan, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu insanlık dramı görüntülerine şahit olarak buruk karşıladığımız mübarek Ramazan Bayramı’nın, Filistin’de terörist devlet İsrail’in saldırılarına maruz kalan din kardeşlerimiz için de felaha kavuşma vesilesi olmasını niyaz ediyor, Gazze’yi ablukaya alan terörist İsrail’in yaptığı soykırımı kınıyor ve lanetliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; şehit analarımızın, şehit babalarımızın ve şehit yakınlarımızın bayramını gönülden kutluyorum. Gazilerimize en iyi dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor, Büyük Türk Milletinin, Aziz Malatyalı hemşerilerimin gönül ve kültür coğrafyamızda varoluş mücadelesi veren kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.