Elazığ'da uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir uyuşturucu taciri yakalandı ve tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüpheli bir şahsın çantasında yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 103.34 gram toz esrar maddesi, 52,1 gram plaka esrar maddesi, 24.79 gram esrar maddesi ve 49 adet Extacy hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı