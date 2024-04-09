Otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Zeki A. yönetimindeki 02 LC 118 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, şiddetli bir şekilde tarlaya yuvarlanarak son buldu.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki Karagöl mevkisinde meydana gelen kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Taklalar atan araç, tarlanın içerisine yuvarlanarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Zeki A. yaralandı.

Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Yaşanan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiği ve aracın nasıl kontrolünü kaybettiği detaylı bir şekilde inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı