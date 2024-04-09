- Gündem

Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şanlıurfa'dan kaçarak yaşamını kurmaya çalışan 2,5 aylık hamile bir kadın, sokak ortasında ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı mask
Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şanlıurfa'dan kaçarak yaşamını kurmaya çalışan 2,5 aylık hamile bir kadın, sokak ortasında ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi ağabey ile aracı kullanan kardeşi polis tarafından yakalandı.

Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

20 yaşındaki hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce sevdiği Hasan Kırmızı ile birlikte Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelmişti. Ancak dün Bahçe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Besra Kırmızı, sokak ortasında ağabeyi U.B. tarafından tek kurşunla kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon düzenlendi ve cinayet zanlıları olan ağabey U.B. ile aracı kullanan kardeşi Y.B. yakalandı.

Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

Emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mersin genelinde büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı. Yetkililer, bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mersin, Tarsus, Şanlıurfa, hamile kadın, ağabey, kardeş, Cinayet, vefat, Polis, Tutuklama, cinayet şüphelileri, Besra Kırmızı, Hasan Kırmızı

09 Nis 2024 - 20:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL