Sokak ortasında hamile kadını vuran cinayet zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şanlıurfa'dan kaçarak yaşamını kurmaya çalışan 2,5 aylık hamile bir kadın, sokak ortasında ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi ağabey ile aracı kullanan kardeşi polis tarafından yakalandı.
20 yaşındaki hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce sevdiği Hasan Kırmızı ile birlikte Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelmişti. Ancak dün Bahçe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Besra Kırmızı, sokak ortasında ağabeyi U.B. tarafından tek kurşunla kafasından vurularak hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon düzenlendi ve cinayet zanlıları olan ağabey U.B. ile aracı kullanan kardeşi Y.B. yakalandı.
Emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mersin genelinde büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı. Yetkililer, bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguladılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.