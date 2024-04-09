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Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

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Kayseri'de sokak ortasında drift atarak ve egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden bir sürücü, o anları sosyal medyada paylaşınca polisin dikkatini çekti.

Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem mask
Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem
Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem
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Kayseri'de sokak ortasında drift atarak ve egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden bir sürücü, o anları sosyal medyada paylaşınca polisin dikkatini çekti.

Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek hızla işlem yapıldı.

Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, drift yapan sürücünün 86 bin 497 TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi. Ayrıca son 24 saat içinde Kayseri genelinde gerçekleştirilen abartılı egzoz ve drift denetimlerinde, 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

Yetkililer, abartılı egzoz ve drift gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı denetimlerin süreceğini ve bu tür davranışların ciddi yaptırımlarla karşılanacağını vurguladılar. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin, hem kendi güvenliklerini hem de çevrelerindeki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attığının altı çizildi.

Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 20:13 - Gündem

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