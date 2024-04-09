Drift yapan sürücüye 86 bin TL cezai işlem

Kayseri'de sokak ortasında drift atarak ve egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden bir sürücü, o anları sosyal medyada paylaşınca polisin dikkatini çekti.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek hızla işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, drift yapan sürücünün 86 bin 497 TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi. Ayrıca son 24 saat içinde Kayseri genelinde gerçekleştirilen abartılı egzoz ve drift denetimlerinde, 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, abartılı egzoz ve drift gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı denetimlerin süreceğini ve bu tür davranışların ciddi yaptırımlarla karşılanacağını vurguladılar. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin, hem kendi güvenliklerini hem de çevrelerindeki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attığının altı çizildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı