- Yaşam

Sağanak yağış doluya dönüştü

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Şırnak merkez ve ilçelerinde iki gündür devam eden sağanak yağışlar, yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sonrası birçok bölgede dolu etkili oldu, özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde şiddetini arttıran yağışlar dikkat çekti.

Sağanak yağış doluya dönüştü mask
Sağanak yağış doluya dönüştü
Sağanak yağış doluya dönüştü
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Şırnak merkez ve ilçelerinde iki gündür devam eden sağanak yağışlar, yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sonrası birçok bölgede dolu etkili oldu, özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde şiddetini arttıran yağışlar dikkat çekti.

Sağanak yağış doluya dönüştü

Akşam saatlerinde başlayan yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte yerini doluya bıraktığı belirtildi. Yüksek bölgelerde kar yağışının etkili olduğu ifade edilirken, alçak bölgelerde ise dolu ve gök gürültülü sağanak yağışın yaşandığı kaydedildi.

Sağanak yağış doluya dönüştü

Şırnak'ta meydana gelen hava durumu değişikliği, vatandaşların dikkatini çekti. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yaşanan şiddetli yağışlar, yerel halkı tedirgin ederken, yetkililer ise vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyarıyor.

Sağanak yağış doluya dönüştü

Şırnak'ta yaşanan bu hava durumu değişikliği, meteoroloji yetkilileri tarafından da takip edilerek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 20:11 - Yaşam

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