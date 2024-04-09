Sağanak yağış doluya dönüştü

Şırnak merkez ve ilçelerinde iki gündür devam eden sağanak yağışlar, yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sonrası birçok bölgede dolu etkili oldu, özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde şiddetini arttıran yağışlar dikkat çekti.
Akşam saatlerinde başlayan yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte yerini doluya bıraktığı belirtildi. Yüksek bölgelerde kar yağışının etkili olduğu ifade edilirken, alçak bölgelerde ise dolu ve gök gürültülü sağanak yağışın yaşandığı kaydedildi.
Şırnak'ta meydana gelen hava durumu değişikliği, vatandaşların dikkatini çekti. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yaşanan şiddetli yağışlar, yerel halkı tedirgin ederken, yetkililer ise vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyarıyor.
Şırnak'ta yaşanan bu hava durumu değişikliği, meteoroloji yetkilileri tarafından da takip edilerek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.