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Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

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Muş'un Varto ilçesinde, kırmızı etin yüksek fiyatlarına tepki olarak vatandaşlar beyaz ete ve balığa ilgi göstermeye başladılar.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor mask
Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor
Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor
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Muş'un Varto ilçesinde, kırmızı etin yüksek fiyatlarına tepki olarak vatandaşlar beyaz ete ve balığa ilgi göstermeye başladılar. Kilosu 400 TL'ye kadar yükselen kırmızı et fiyatları, özellikle bayram öncesi beyaz et ve balık tüketimini artırdı.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

Kırmızı etin fiyatlarının artmasıyla birlikte beyaz ete yönelmek zorunda kalan vatandaşlardan Veysel Mertyüz, durumu

"Balığa yönelmek zorunda kaldık. Ete yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yüksek. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik."

şeklinde açıkladı.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

Balığa olan talebin artmasıyla birlikte balık fiyatlarının da yükseldiğini ifade eden Mertyüz, geçen hafta 50 TL olan sazan balığının bugün 70 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

Murat Nehri'nde avladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Murat Tarhan ise fiyatların normal olduğunu savunarak,

"70 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını"

dile getirdi. Tarhan, son günlerde balık talebinin arttığını ve tezgâhlarında balığın hızla tükendiğini belirtti.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

Sağlık açısından tercih sebebi olarak beyaz eti tercih eden vatandaşlardan Bilal Çelik ise,

"Çocuklarıma daha çok tavuk ve balık yediriyorum çünkü daha sağlıklıdır."

dedi.

Yüksek et fiyatları, vatandaşları beyaz ete ve balığa yönlendiriyor

Kırmızı et fiyatlarının yüksekliği, vatandaşları alternatif protein kaynaklarına yönlendirerek, beyaz et ve balık tüketimini artırmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 20:03 - Ekonomi

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