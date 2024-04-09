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Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Takım, akşam saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanla son dokunuşlarını yaparak maç öncesi hazır hale geldi.

Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Takım, akşam saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanla son dokunuşlarını yaparak maç öncesi hazır hale geldi.

Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla İstanbul etabındaki hazırlıklarını noktalayarak, yarın Yunanistan'a hareket edecekleri perşembe günündeki maçları için hazır olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesinde takımı ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nı kutladı ve futbolculara moral verdi.

Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA konferans ligi çeyrek finali için son hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 19:58 - Spor

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