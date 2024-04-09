Park yüzünden çıkan tartışmada tüfekle tehdit

Elazığ'da, İzzetpaşa Cami önünde park yüzünden çıkan sözlü tartışma, tüfekle tehdit boyutuna ulaştı. Olayda, hızını alamayan bir sürücü, bagajından çıkardığı tüfekle karşı tarafın üzerine yürüdü.

Ancak polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda olay daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Gazi Caddesi'nde yaşandı. Bir sürücü cadde üzerinde ikinci sıraya park etti ve bu durum diğer sürücülerin çıkışını engelledi. Bunun üzerine caddeye çıkmak isteyen başka bir sürücü, ikinci sıra park eden aracı fark edince durumu polise bildirdi. Ancak taraflar arasındaki tartışma hızla büyüyerek sözlü bir kavgaya dönüştü.

Olay yerine polis ve vatandaşlar müdahale etti ve tartışma sona erdi. Ancak aracına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücü, kısa bir süre sonra aracının bagajından tüfek çıkardı. Tartıştığı kişilere doğru hareket etmeye başlayan şahıs, sivil ve trafik ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Tüfeğe el konulurken, taraflar polis merkezine götürüldü.

Polis, olayın ardından soruşturma başlattı ve tarafların ifadelerini aldı. Elazığ'da yaşanan bu olay, park yüzünden başlayan bir anlaşmazlığın nasıl tehlikeli bir boyuta evrilebileceğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı