9 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Sarıgül'ün taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meltem Koyuncu’nun taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,

33 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Duygu Yalınkılınç’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Battalgazi,

96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesrin Karaağaç’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Karapınar’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Karadeniz’in taziye adresi: Uyanık Mahallesi, Kale,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aksüt’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İsmail Şahin’in taziye adresi: Develi Mahallesi, Akçadağ,

7 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Ces’in taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Rıza Çoban’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Pütürge Mezarlığına defnedilen Kadriye Gün’ün taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan,

93 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Yusuf Kavılı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt”