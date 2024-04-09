9 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Sarıgül'ün taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meltem Koyuncu’nun taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
33 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Duygu Yalınkılınç’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Battalgazi,
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesrin Karaağaç’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Karapınar’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Karadeniz’in taziye adresi: Uyanık Mahallesi, Kale,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aksüt’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İsmail Şahin’in taziye adresi: Develi Mahallesi, Akçadağ,
7 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Ces’in taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Rıza Çoban’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Pütürge Mezarlığına defnedilen Kadriye Gün’ün taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan,
93 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Yusuf Kavılı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt”
“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Sarıgül'ün taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.