Kazakistan sel felaketinde 29 bin çocuk tahliye edildi

Kazakistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve karın erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi, ülke genelinde büyük tahliyelerin gerçekleştirilmesine neden oldu.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Mart'tan bu yana devam eden felaketin etkisiyle 29 bini çocuk olmak üzere 86 binden fazla kişi tahliye edildi.

Açıklamada, su baskını yaşanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğü belirtilirken, 4 bin 55'i çocuk olmak üzere 8 bin 473 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği ifade edildi. Selin en çok etkilediği Atırav bölgesinde 2 bin 810 evin sular altında kaldığı bilgisi paylaşılırken, Aktöbe, Akmola, Kostanay ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde toplamda 3 bin 365 evin sel sularıyla kaplandığı bildirildi.

Özellikle Kuzey Kazakistan bölgesinde durumun ciddiyeti vurgulanırken, Yesil Nehri'nin seviyesinin yükselmesiyle birlikte 33 yerleşim yerinin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kazakistan'da sel felaketinin etkisinin hala devam ettiği ve acil durum çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı