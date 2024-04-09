Trafik canavarının bayram mesaisi!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tedbirleri ve meydana gelen kazalar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, bayram tatilinin 3. gününde 615 trafik kazasının meydana geldiği bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek”

ifadelerine yer vererek, şunları aktardı:

“Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

615 trafik kazası meydana geldi.

360.495 araç denetlendi.

20.142 araca hız ve radar işlemi,

37.830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar ve Pazartesi)

1.838 trafik kazası meydana geldi.

19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

2.912 vatandaşımız ise yaralandı.”

Bakan Yerlikaya,

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması”

ifadelerini kulandı.

Son olarak Bakan Yerlikaya, araç sürücülerine de uyarılarda bulundu. Aşırı hızın kaza getirebileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya,

“Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı