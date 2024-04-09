Başkan Er, devlet koruması altında olan çocuklarla bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla eşi Sevgi Er ile birlikte MİAD Çocuk Evleri Sitesinde devlet korumasında olan çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Er, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, nice güzel bayramlar görmeleri temennisinde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi Çocuk Evleri Sitesinde devlet korumasında olan çocukların bayram sevincine ortak olan Başkan Sami Er, Çocuk Evleri Sitelerinin devletin şefkatli yuvaları olduğunu söyledi.

MİAD Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarla bir araya gelen Başkan Er, çocuklarla tek tek sohbet etti. Çocuklar tarafından büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Er, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, nice güzel bayramlar görmeleri temennisinde bulundu.

Bayramdan önce Çocuk Evleri Sitesinde yaşayan çocukların bayramlarını tebrik etmek istediklerini belirten Başkan Er,

“Bayram münasebetiyle MİAD’a bağlı Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Sağ olsunlar Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcımız Cevdet Tatar, bu konuda bizlere güzel bir ortam hazırladılar. Çocuklarımızı gördük ve bayramlarını tebrik ettik. Bu vesileyle hem çocuklarımızın hem de tüm Malatyalı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Allah kazasız, belasız, huzurlu nice bayramlar görmeyi bizlere nasip etsin”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN