- Asayiş

Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı mask
Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı
Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, Baver Kavşağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Ş.T. yönetimindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki 2 ağır yaralı ve minibüsteki 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Diyarbakır-Eğil kara yolu, trafik kazası, Otomobil, minibüs, vefat, yaralı, Baver Kavşağı

09 Nis 2024 - 16:28 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL