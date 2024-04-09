Kara yolunda dehşet: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Baver Kavşağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Ş.T. yönetimindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki 2 ağır yaralı ve minibüsteki 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı