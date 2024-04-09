Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir araçta yapılan aramada 107 adet poşet içinde 71 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıkalamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Mermer Mahallesinde durdurulan H.D. ve Ü.Y. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde 107 adet poşette satışa hazır halde toplam 71 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen kubar esrar maddesi muhafaza altına alındığı, şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.