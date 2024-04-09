Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde gerçekleşen bir olayda, E.A.Ö. adlı kişi silahlı saldırıya maruz kaldı ve yaralandı. Olayın ardından yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Silahlı saldırganın kaçması üzerine, polis hızla harekete geçti ve saldırgan olduğu iddia edilen O.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı