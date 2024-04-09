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Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde gerçekleşen bir olayda, E.A.Ö. adlı kişi silahlı saldırıya maruz kaldı ve yaralandı.

Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı mask
Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde gerçekleşen bir olayda, E.A.Ö. adlı kişi silahlı saldırıya maruz kaldı ve yaralandı. Olayın ardından yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Silahlı saldırganın kaçması üzerine, polis hızla harekete geçti ve saldırgan olduğu iddia edilen O.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Nis 2024 - 16:22 - Gündem

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