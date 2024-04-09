PFDK'dan 6 kulübe tribün ve para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası, aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 6 kulübe tribün ve para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, alınan kararlar şu şekilde:

Konyaspor Kulübü, Konyaspor - Trabzonspor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle çeşitli cezalarla karşı karşıya kaldı.

Trabzonspor da aynı maçta benzer sebeplerle cezalandırıldı ve misafir tribününde yer alan seyircilerin bir sonraki maça girişleri engellenecek.

Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile oynadığı maçta taraftarlarının çirkin tezahüratı nedeniyle ağır bir para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe de Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında benzer bir durumdan dolayı cezalandırıldı ve taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu maça girişleri engellenecek.

Ayrıca, Antalyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü de taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle çeşitli cezalara maruz kaldılar. PFDK'nın aldığı bu kararlar, kulüplerin taraftarlarını disipline etme ve saha olaylarını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı