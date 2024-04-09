Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

Malatya’da Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ederken özellikle eskilerin çok bildiği ve herkesin çok sevdiği yöresel “fış fış tatlısı” da birçok evde bayramda ikram edilmek üzere hazırlanıyor. Şehrin coğrafi işaretli yöresel lezzeti olan fış fış tatlısı ise oldukça basit bir şekilde yapılıyor.

Malatyalıların çok sevdiği bir lezzet olan fış fış tatlısı şu sıralar birçok evde bayramda ikram edilmek üzere hazırlanıyor. Peki, fış fış tatlısı nasıl yapılıyor?

FIŞ FIŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Yemek.com’un tarifine göre tatlının yapılışı şu şekilde:

Malzemeler: (4 kişilik)

-2 adet yumurta

-1 su bardağı yoğurt

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-1 tutam tuz

-1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-2 su bardağı şeker

-2 su bardağı su

-4 damla limon suyu

Yapılışı:

Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için yumurtayı bir kâsede çırpıp üzerine yoğurdu ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Diğer malzemeleri de ekleyip akışkan bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük parçalar alıp kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartın.

Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve 10 dakika bekletin.