09 Nis 2024 - 15:48- Yaşam G:

Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

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Malatya’da Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ederken özellikle eskilerin çok bildiği ve herkesin çok sevdiği yöresel “fış fış tatlısı” da birçok evde bayramda ikram edilmek üzere hazırlanıyor. Şehrin coğrafi işaretli yöresel lezzeti olan fış fış tatlısı ise oldukça basit bir şekilde yapılıyor.

Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı mask
Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı
Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı
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Malatya’da Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ederken özellikle eskilerin çok bildiği ve herkesin çok sevdiği yöresel “fış fış tatlısı” da birçok evde bayramda ikram edilmek üzere hazırlanıyor. Şehrin coğrafi işaretli yöresel lezzeti olan fış fış tatlısı ise oldukça basit bir şekilde yapılıyor.

Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

Malatyalıların çok sevdiği bir lezzet olan fış fış tatlısı şu sıralar birçok evde bayramda ikram edilmek üzere hazırlanıyor. Peki, fış fış tatlısı nasıl yapılıyor?

Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

FIŞ FIŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Yemek.com’un tarifine göre tatlının yapılışı şu şekilde:
Malzemeler: (4 kişilik)
-2 adet yumurta
-1 su bardağı yoğurt
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-1 tutam tuz
-1,5 su bardağı un
Şerbeti için:
-2 su bardağı şeker
-2 su bardağı su
-4 damla limon suyu

Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

Yapılışı:
Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.
Hamuru için yumurtayı bir kâsede çırpıp üzerine yoğurdu ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Diğer malzemeleri de ekleyip akışkan bir hamur elde edin.
Hamurdan küçük parçalar alıp kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartın.
Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve 10 dakika bekletin.
Malatya’nın coğrafi işaretli bayramlık tatlısı

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09 Nis 2024 - 15:48 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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