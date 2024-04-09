Malatya’nın polisleri ‘Uyan Sunam’ türküsünü söyledi

Türkiye’nin birliği, beraberliği ve halkımızın güvenliği için 179 yıldır özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Türk Polis Teşkilatı, vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Bu anlamlı günde, Türk Polis Teşkilatı'nın kahraman personeli tarafından seslendirilen 'Uyan Sunam' türküsüyle birlik ve beraberlik duyguları en üst seviyeye çıktı. Teşkilat mensupları, bu özel gün vesilesiyle bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin geleceği için gösterdikleri özverili çalışmaları bir kez daha vurguladılar.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan yetkililer, polis teşkilatının geçmişten bugüne kadar üstlendiği önemli görevlere değinerek, polislerin halkla iç içe, güvenlik ve huzur için canla başla çalıştıklarını belirttiler.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanındaki polis birimlerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Polis teşkilatının tarih boyunca gösterdiği kahramanlıkların ve fedakarlıkların anıldığı bu özel gün, halkımızın polise olan güven ve sevgisinin bir kez daha pekiştirilmesine vesile oldu.