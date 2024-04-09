09 Nis 2024 - 15:17- Gündem G:

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

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Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı. 6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kereler malatya haber mask
Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kereler malatya haber
Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kereler malatya haber
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Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı.
6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Depremlerin ardından Malatya’nın birçok noktasında esnaflar için konteyner çarşılar kurulmuştu. Ancak bu çarşılar şehir merkezine uzak olduğu için vatandaşlar buralara çok fazla rağbet göstermiyorlardı.
Esnaflarda konteyner çarşıların tanınırlığını sağlamak ve vatandaşları buraya çekmek amacı ile çeşitli girişimlerde bulunuyorlar.

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin ardından Emlak Konut tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alana geçici ticaret merkezi kuruldu.

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Çarşıda esnaflık yapan bir vatandaş depremde yıkılan Şemsiye Sokağını buraya taşıdı. Konteyner çarşının çatısının altına asılan rengarenk şemsiyeler büyük ilgi görürken çoğu vatandaş ise depremde yıkılan Şemsiye Sokağını hatırlayarak hüzünleniyor.
Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Esnaflar Şemsiye Sokağın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydederek artık daha çok kişinin konteyner çarşıyı ziyaret ettiklerini kaydettiler.

Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

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09 Nis 2024 - 15:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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