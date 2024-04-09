Hem sevinç hem üzüntü yaşattı Depremi hatırlatan kareler

Malatya’nın merkezinde bulunan PTT binasının yanındaki Şemsiye Sokak depremlerin ardından konteyner çarşıya taşındı.

6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Şemsiye Sokak’ta da ciddi yıkımlar meydana gelmişti.

Depremlerin ardından Malatya’nın birçok noktasında esnaflar için konteyner çarşılar kurulmuştu. Ancak bu çarşılar şehir merkezine uzak olduğu için vatandaşlar buralara çok fazla rağbet göstermiyorlardı.

Esnaflarda konteyner çarşıların tanınırlığını sağlamak ve vatandaşları buraya çekmek amacı ile çeşitli girişimlerde bulunuyorlar.

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin ardından Emlak Konut tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alana geçici ticaret merkezi kuruldu.

Çarşıda esnaflık yapan bir vatandaş depremde yıkılan Şemsiye Sokağını buraya taşıdı. Konteyner çarşının çatısının altına asılan rengarenk şemsiyeler büyük ilgi görürken çoğu vatandaş ise depremde yıkılan Şemsiye Sokağını hatırlayarak hüzünleniyor.

Esnaflar Şemsiye Sokağın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydederek artık daha çok kişinin konteyner çarşıyı ziyaret ettiklerini kaydettiler.