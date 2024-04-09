Milletvekili Ağbaba’dan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaşarak, bayramın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de asıl bayramın, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacağını ifade eden Milletvekili Ağbaba,

"Ramazan Bayramı'nın üreticilerin emeklerinin karşılığını, tüm çalışanların insanca yaşayabilecekleri ücret aldığı, gençlerin işsizlik, çocukların gelecek kaygısı yaşamadığı, açlık ve yoksulluğun sona erdiği günler getirmesini diliyorum”

dedi.

Kısa süre önce gerçekleşen yerel seçimlerde Malatya’da partiler üstü bir millet ittifakının oluştuğunu kaydeden Ağbaba,

“Malatya’da da Türkiye’de yaşadığımız gibi umudu var eden yeni bir siyasi iklimin kapılarının aralandığını, bir ve bir arada olduğumuzu görüyor, tüm Malatyalıların bu umudu yeşerten bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum. Kimseyi kırmadan, herkesi kucaklayarak, tek bir insanı geride bırakmadan Malatya’nın sorunlarını duyurmaya ve çözümlerin takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN