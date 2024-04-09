Malatya’da uzun süredir etkili olan yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü. Günler öncesinden bayram için siparişi verilen tatlıları almak için şehir merkezine giden vatandaşlar yağmurun altında sırılsıklam oldu.

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar ise pişmanlık yaşadı. Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Normalde arefe gününde büyük bir yoğunluğun yaşandığı Malatya çarşısında cadde ve sokaklar boş kaldı. Zaman zaman şiddeti düşse de yağmura çarşıda yakalanan vatandaşlar bir an önce kendilerini kapalı alanlara attılar.

Tatlıcılarda bir telaş yaşanırken BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan görüntüler vatandaşların yağmur mağduriyetini gözler önünü serdi.

Uzun zamandır arefe gününü büyük bir umut ile bekleyen esnaflar da yağışlardan nasibini aldı. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurarak satış yapmayı bekleyen esnafların aşırı yağışlar nedeni ile satış yapamadan tezgahlarını kaldırdılar.

Bayram için tatlı siparişi veren vatandaşlar bir an önce tatlılarını alıp eve dönerken kıyafet alışverişini ise yarına bıraktılar.

Kaynak: BUSABAH gazetesi