- Gündem

Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da uzun süredir etkili olan yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü. Günler öncesinden bayram için siparişi verilen tatlıları almak için şehir merkezine giden vatandaşlar yağmurun altında sırılsıklam oldu.

Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü malatya haber mask
Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü malatya haber
Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da uzun süredir etkili olan yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü. Günler öncesinden bayram için siparişi verilen tatlıları almak için şehir merkezine giden vatandaşlar yağmurun altında sırılsıklam oldu.

Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar ise pişmanlık yaşadı. Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Normalde arefe gününde büyük bir yoğunluğun yaşandığı Malatya çarşısında cadde ve sokaklar boş kaldı. Zaman zaman şiddeti düşse de yağmura çarşıda yakalanan vatandaşlar bir an önce kendilerini kapalı alanlara attılar.

Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü

Tatlıcılarda bir telaş yaşanırken BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan görüntüler vatandaşların yağmur mağduriyetini gözler önünü serdi.

Yağışlar bayram alışverişine gölge düşürdü

Uzun zamandır arefe gününü büyük bir umut ile bekleyen esnaflar da yağışlardan nasibini aldı. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurarak satış yapmayı bekleyen esnafların aşırı yağışlar nedeni ile satış yapamadan tezgahlarını kaldırdılar.
Bayram için tatlı siparişi veren vatandaşlar bir an önce tatlılarını alıp eve dönerken kıyafet alışverişini ise yarına bıraktılar.

Kaynak: BUSABAH gazetesi

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, BUSABAH Medya, bayram alışverişi, Yağış, Bayram, tatlı

09 Nis 2024 - 14:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL