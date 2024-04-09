Malatya'da art arda deprem hissedildi

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem derinliği düşük olması nedeniyle, şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte detaylar…
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.13’te Malatya Tanışık merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2.5 kilometreydi.
AFAD verilerine göre ise Battalgazi merkezli olan depremin derinliği 8 kilometreydi.
Vatandaşları tedirgine den depremin hemen ardından ise 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğu öğrenildi. AFAD’a göre bu deprem de Battalgazi merkezliydi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.