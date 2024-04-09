Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olacak mı?

Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.
FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapıyor. Bu mahallelerde elektrik kesintisi saatler sürüyor.
KESİNTİ YOK
Bu kapsamda Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olup olmayacağı merak konusu oldu. FEDAŞ’ın verdiği bilgilere göre, Malatya’da elektrik kesintisi 6 gün boyunca yok.
15 Nisan Pazartesi günü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde işletme bakım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Olağanüstü bir durum ve arıza oluşması durumunda ekiplerin müdahale edeceği de bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.