09 Nis 2024 - 14:13- Yaşam G:

Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olacak mı?

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Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.

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Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da kurumların çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda FEDAŞ’ın geçtiğimiz günler boyunca yoğun bir çalışma temposu oldu. Peki, bayramda planlı elektrik kesintisi olacak mı? Bu sorunun cevabı FEDAŞ’tan geldi.

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapıyor. Bu mahallelerde elektrik kesintisi saatler sürüyor.

KESİNTİ YOK

Bu kapsamda Malatya’da bayramda elektrik kesintisi olup olmayacağı merak konusu oldu. FEDAŞ’ın verdiği bilgilere göre, Malatya’da elektrik kesintisi 6 gün boyunca yok.

15 Nisan Pazartesi günü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde işletme bakım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Olağanüstü bir durum ve arıza oluşması durumunda ekiplerin müdahale edeceği de bildirildi.
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09 Nis 2024 - 14:13 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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