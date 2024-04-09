09 Nis 2024 - 13:54- Asayiş G:

Doğanyol'da muhtarlık seçimi çatışması: 5 yaralı

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Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. Feci olay Gökçe Mahallesi’nde yaşandı.

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Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. Feci olay Gökçe Mahallesi’nde yaşandı.

Doğanyol'da muhtarlık seçimi çatışması: 5 yaralı

Olay, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Nis 2024 - 13:54 Malatya- Asayiş

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