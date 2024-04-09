Doğanyol'da muhtarlık seçimi çatışması: 5 yaralı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. Feci olay Gökçe Mahallesi’nde yaşandı.

Olay, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı