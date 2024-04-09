Yeşilyurt Belediyesi bayrama hazır

Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

10 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan mübarek Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak olan belediye ekipleri, ilçenin her noktasında temizlik çalışmaları yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Geçit,

"Bayram öncesinde mahallelerimizi temiz, düzenli ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için canla başla çalışan ekiplerimizin ellerine, emeklerine sağlık"

dedi.

Geçit, ayrıca belediye olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve vatandaşların huzur ve sağlık içinde bir bayram geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrindeyiz" diyen Başkan Geçit, ilçenin her noktasına hizmet götürmek için gayretle çalışacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesi olarak, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Başkan Geçit, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ederek hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“YAN YANA, KOL KOLA OLACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin bayram süresince vatandaşların emrinde olacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit,

“31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce ‘vatandaşlarımızla iç içe olacağız, sahada olacağız’ diye sözler vermiştik. Bizler her zaman hemşehrilerimizle birlikte, yan yana, kol kola olacağız. Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yeşiltepe’deki çalışmaları yerinde inceledik, mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla istişare ettik. Bayram öncesinde mahallelerimizi temiz, düzenli ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için canla başla çalışan ekiplerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Personellerimizin gayretini yerinde bir kez daha gördük. Belediye olarak tüm hazırlıklarımızla bayrama hazırız, vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içinde bir bayram heyecanı yaşaması içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Şahsım ve yöneticiler olarak bundan sonra sürekli sahada olacağız, eser ve hizmet belediyeciliğiyle Yeşilyurt’umuzu en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışma ile ilçemize hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz ilçemizin her noktasına hizmet götürmektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrindeyiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN