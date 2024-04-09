Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü.
Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından olan kayısıda ilk çağlalar Kale ilçesinde olgunlaşmaya başladı.
Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü. Kentin en batısı ile arasında yaklaşık 30 günlük bir fark bulunan Kale ilçesinde erkenden açan kayısı çiçeklerinin ardından Karakaya Baraj Gölü sahil kesiminde olgunlaşan kayısı çağlalarını bekleyen tehlike ise dolu yağışı.
Bugünlerde kentte ektili olan sağanak yağış ve dolu ile birlikte çağlalarda dökülme ve dolu lekesi riski yaşanırken, pazarda da şimdiden kayısı çağlaları yerini almış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.