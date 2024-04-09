- Yaşam

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

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Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü.

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de mask
Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de
Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de
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Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü.

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından olan kayısıda ilk çağlalar Kale ilçesinde olgunlaşmaya başladı.

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan ve kent ekonomisi için önemli bir yeri olan kayısı da çağlalar olgunlaşmaya başladı. Kayısı da çiçeklenmenin ilk görülüğü ilçelerden olan Kale ilçesinde çiçeklenmenin ardından yine ilk çağlaların olgunlaştığı görüldü. Kentin en batısı ile arasında yaklaşık 30 günlük bir fark bulunan Kale ilçesinde erkenden açan kayısı çiçeklerinin ardından Karakaya Baraj Gölü sahil kesiminde olgunlaşan kayısı çağlalarını bekleyen tehlike ise dolu yağışı.

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Bugünlerde kentte ektili olan sağanak yağış ve dolu ile birlikte çağlalarda dökülme ve dolu lekesi riski yaşanırken, pazarda da şimdiden kayısı çağlaları yerini almış durumda.

Mevsimin ilk kayısı çağlası Kale’de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 13:31 Malatya- Yaşam

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