09 Nis 2024 - 13:26- Yaşam

Başkan Taşkın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bayramın İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.