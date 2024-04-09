Başkan Taşkın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bayramın İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın yayımladığı mesajda
“Ramazan Bayramı’nda saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
dedi.
Başkan Taşkın,
“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan; ibadet, rahmet, bereket, sabır, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü, Ramazan ayının adeta bir ödülü olan Ramazan Bayramı bizim için önem arz etmektedir. Kırgınlıkların geride bırakıldığı, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günler olan bayramlar bizleri manevi değerlerimiz etrafında bütünleştirmektedir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Asrın felaketi sonrasında zor bir süreç içerisine girmiş olsak da milletimizin ve devletimizin mücadelesi, özverisi ve inancı ile bu günleri geride bırakarak, toplu iftarların yapıldığı, hep beraber sohbetlerin edildiği, bayramların bayram havasında yaşayacağımız günler yakındır. Şu mübarek günlerde dualarımız İslam ümmeti içindir. Ramazan Bayramı’nın zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşunu getirmesini ve dünyada kardeşlik ruhunun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu güzel bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.