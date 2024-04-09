Malatya Tren Garı binasında yeni karar

Malatya'nın köklü tarihine ışık tutan cumhuriyet döneminin önemli yapılarından biri olan Malatya Tren Garı binası, depremin etkisiyle zarar görmüş durumda. Ancak, bu tarihi eser, kapsamlı bir onarım ve restorasyon sürecine alınıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Malatya 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Depremde zarar görmüş Malatya Gar binasında restorasyon, güçlendirme, erişilebilirlik ve çevre düzenleme işi" için ihaleye çıkılacak. Bu adım, binanın sağlamlaştırılması ve çevresinin düzenlenmesi için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.
1931 yılında inşa edilen ve tescilli eserler arasında yer alan Malatya Gar binasındaki restorasyon işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış projeler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların temel amacı, binanın tarihi dokusunu korurken, modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenecek.
Malatya Gar restorasyon ve güçlendirme ihalesi, 26 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Geçici Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu ihale, Malatya'nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.