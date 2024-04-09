Malatya, bayrama hazır

Malatya Valiliği ve büyükşehir belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği tarafından bir takım tedbirler alınırken, büyükşehir belediyesi tarafından da MOTAŞ otobüsleri bir günlüğüne ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan Bayramına girmemize sayılı saatler kala Malatya’da da hazırlıklar devam ediyor. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için kurum ve kuruluşlar çeşitli tedbirler ve önlemler aldılar.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Malatya Valiliği tarafından bayram sürecinde birtakım tedbir ve önlemlerin alınacağı belirtildi. Bu kapsamda Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Ayrıca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisi ile kadın doğum ve çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personelinin bulundurulacağı belirtildi.

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

ANA CADDELER VE CAMİLER TEMİZLENECEK

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana caddelerin temizliğini yaparak yıkayacak. Ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve bayram namazı kılınacak mekânlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacak.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ ÜCRETSİZ OLACAK

10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için MOTAŞ’a bağlı toplu taşıma araçları bayramın birinci günü tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan vatandaşlar MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayramın birinci günü ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

BİRİNCİ GÜN KAPALI, DİĞER GÜNLER AÇIK OLACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından MEGSAŞ Şirketi’ne bağlı ekmek büfelerinin Ramazan Bayramının birinci günü kapalı olacağı belirtilirken bayramın 2’nci ve 3’üncü günlerinde ekmek büfelerinin açık olacağı ve 34 ekmek büfesinin 07.00 ile 17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet edeceği kaydedildi.

Kaynak: BUSABAH gazetesi