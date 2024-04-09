Bayram tatiline çıkacaklar bu haber size

Bayram tatiline çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemeri, hız ve bakımlı araçlarla yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kutsal,

“Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler”

dedi.

Bayram tatiline çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemeri, hız ve bakımlı araçlarla yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kutsal,

“Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler”

dedi.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, bayram tatili nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkanları veya başka illerden Malatya’ya gelenlere uyarılarda bulundu. BUSABAH Medya’ya konuşan Kutsal, önemli açıklamalar yaptı.

Bayramlardaki hareketliliği Kavimler Göçü’ne benzeten Kutsal, neredeyse nüfusun yüzde 40’ının bir yerden bir yere gittiğini söyledi.

“2 SAATTE BİR MORAL VERİLMELİ”

“İnsanlar bayramlarda mecburen tatile çıkıp, memleketlerine gidiyorlar. Dolayısıyla büyük bir trafik kaosu meydana geliyor” diyen Kutsal, şunları kaydetti:

“Bu kaosu atlatmanın en önemli yollarından birisi de hız kurallarına uyulmasıdır. Hız kurallarına uyulduğu takdirde kazaların yüzde 60 oranında azalacağını düşünüyorum. Hız yoksa kaza olsa bile en azından ölüm olmuyor. Ayrıca bakımsız araçlarla yollara çıkmayalım. Böyle yola çıkan sürücülerimiz oto yollarda kalıyor ve bu da kavgaya, kazaya neden olabiliyor. 2 saatte bir moral verilmeli. Yola çıkanlar seferi sayılıyor. Bu anlamda susuz kalmasınlar. Yollarda telefonla konuşmamaya dikkat etmeliyiz. Devamlı söylediğim gibi ‘Sevdiklerime kavuşayım’ derken, Hakkın rahmetine kavuşmayalım. Yavaş yavaş, dinlene dinelene yolculularına devam etsinler.”

“YOLA BAKIMLI ARAÇLARLA ÇIKILMALI”

Emniyet kemerinin takılmasına dikkat çeken Kutsal,

“Bayramlar bizim için adında anlaşıldığı gibi bayram. Bayramımızı bayram tadında geçirmemiz için mutlaka yol kurallarına uymalıyız, bayramımız cenazeye dönüşmesin. Daha geçtiğimiz gün bayram izni nedeniyle Malatya’ya gelen bir polis memur ve ailesi yaşamlarını kaybettiler. Bayramın daha ilk günü başlamadan onlarca kişi hayatını kaybetti. Bundan dolayı bakımlı araçlarla yola çıkmak, emniyet kemerini takmak ve hız yapmamak çok önemli.”

şeklinde konuştu.