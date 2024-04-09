Malatya esnafının beli bükük, vatandaşın cebi boş Bayramın vazgeçilmezi baklava artık lüks

Bayram tatlısı denilince ilk akla gelen baklava oluyor. Bayram ziyaretine gelen misafire baklava ikram edilmeden evlerine gönderilmiyor. Ancak ağızları tatlandırsa da baklava fiyatları cep yakıyor. Esnaf malzeme ve işçi parası ile diğer giderlerini çıkarmaya çalışırken, vatandaş elinde avucunda kalanla yetinme yolunu arıyor.

Ramazan Bayramı’na saatler kala Malatya’da bayram tatlısı dediğimiz baklava tezgahlarda yerini aldı. Baklava tezgahlarda müşterisini beklerken esnaflar bu sene tatlı satışında yoğunluk olacağından pek umutlu değil. Geçen yıla oranla baklava fiyatlarında bu sene büyük artış yaşanmasında maliyetin etkisi olduğunu söyleyen Esnaf Servet Bingöl,

“Bugün işçinin bir günlük yevmiyesi 2 bin 500 TL oldu. Baklavanın içindeki malzemeler cevizi yağ, şeker fiyatların hep değişti. Depremden önce kilosunu 38 TL’ye aldığım cevizin fiyatı şu anda 220 TL’ye alıyorum. Antep fıstığının kilosunu depremden önce 200 TL’den alıyordum. Şu anda kilosu 900-950 TL’den alıyorum. Müthiş bir fiyat farkı var”

ifadesini kullandı.

“BAKLAVA FİYATLARI YÜZDE 100 DEĞİŞTİ”

Baklava fiyatında geçen yıla oranla büyük artış yaşandığını söyleyen Esnaf Servet Bingöl,

“Malatyalıyım. 47 seneden beri tatlı işiyle uğraşıyorum. Baklavanın kilosu 190 TL’den başlıyor. Cevizli baklavanın kilosu 210 TL ve fıstıklı, tereyağlı baklava siparişi verdiklerinde tepsi fiyatı olarak 400 TL’ye satıyorum. Baklava fiyatları yüzde 100 değişti. Depremden önce baklavayı 60-70 TL’ye satıyorduk. Şu anda 190-210 TL’ye satıyoruz”

dedi.

“SUNİ BİR ARTIŞ VAR”

Esnaf Bingöl, baklava yaparken kullandığı malzemelerin fiyatında haksız şekilde artış yaşandığına vurgu yaparak,

“Maliyetlerin yüksek olması bir de suni bir artış var. Mesela haklı olmayan bir artış var. Malatya'da bir tüp başlığını 350 TL’ye aldım. Aynı tüp başlığının fiyatını Gaziantep’te sordurdum 190 TL’ye satılıyor. 2 tüp başlığı aynı marka ama Malatya’da 350 TL’ye satılıyor. Bu fiyatların gerçek olmadığına inanıyorum. Haksız şekilde fiyat artırıyorlar. Bunun da yegâne sebebi denetimsizlik. Burada yönetim mekanizmasının yeterince ilgilenmediğini gösteriyor”

şeklinde konuştu.

“SERBEST PİYASA EKONOMİSİ BÖYLE OLMAZ”

Son zamanlarda denetimlerin düzenli yapılmamasından kaynaklı serbest ekonominin çıktığını belirten Bingöl şu şekilde anlattı:

“Şu ana kadar etiketleri kontrol ediyorlardı. Alış fiyatı, satış fiyatı, maliyeti neyse onu çıkarıp ona göre satış ruhsatı verildi. Şu an öyle değil 50 TL’ye aldığını 250 TL’ye satıyor. Serbest piyasa ekonomisi böyle olmaz. Serbest piyasa olduğu zaman insanların alternatifi olmalı. Orada alternatif yoksa mecbur bir yerden ürünü alıyorsun. Çünkü kalite aramadan, fiyat kıyaslaması yapmadan önüne geleni almak zorundadır.”

“CEVİZİN FİYATI ŞU ANDA 220 TL”

Esnaf Bingöl, geçen yıl alınan malzemenin bu yıl aynı fiyata alınmadığını belirterek,

“Bugün işçinin bir günlük yevmiyesi 2 bin 500 TL oldu. Baklavanın içindeki malzemeler cevizi yağ, şeker fiyatların hep değişti. Depremden önce kilosunu 38 TL’ye aldığım cevizin fiyatı şu anda 220 TL’ye alıyorum. Antep fıstığının kilosunu depremden önce 200 TL’den alıyordum. Şu anda kilosu 900-950 TL’den alıyorum. Müthiş bir fiyat farkı var. Şeker fiyatları biraz daha stabil. Sezondan beri şekerin torbası bin 250 TL ila bin 300 TL’den satılıyor. Ama elektrik fiyatları, tüp fiyatları çok büyük bir maliyet bindiriyor”

ifadelerine yer verdi.

“BAYRAM İÇİN BİR HAZIRLIĞIM YOK”

Bu bayramda baklava satışı önceki bayramlar gibi olmayacağını söyleyen Esnaf Bingöl,

“Şu anda cevizli baklavanın kilosu 190 TL ve tepsi fiyatı 570 TL’den satılıyor. Fıstıklı baklavanın kilosu 400 TL ve tepsi fiyatı bin 200 TL’den satılıyor. Bayramda baklava satışları pek olmayacak. Mesela daha önceki bayramlarda 400-500 tepsi hatta 700 tepsi baklava sattığım zamanlar oldu. Şu anda 50 tepsi satamayacağımı düşünüyorum. Öyle bayram için bir hazırlığım yok”

ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİMİZ SON GÜNLERİ BEKLİYOR”

Esnaf Burhan Mostur, baklava fiyatlarından bahseden ve bayrama birkaç gün kala baklavaya talep olacağına vurgu yaparak,

“Depremden dolayı konteynerde halkımıza uygun fiyata tatlı sunmak için hizmet vermekteyiz. Tatlılarımız Gaziantep’ten günlük taze geliyor. Tatlı fiyatları piyasaya göre daha uygun. Geçen yıl Malatya’da deprem yaşadık, çoğu binalar yıkıldı, halkımız şehir dışına çıktı, nüfus da azaldı. Geçen seneye kıyasla fiyatlarımız tabii biraz daha uygundu. Ama şimdi zaman geçtikçe fiyatlar ekonomide her şey artıyor. Geçen sene piyasada tatlı fiyatları 70-100 TL’ye satılıyordu. Bu sene 200-230 TL civarında satılıyor. Bu sene fiyatlarımız doğal olarak artmak zorunda kaldı. Baklavanın kilosu 130 TL ve fıstıklı baklavanın kilosu 220 TL’den satılıyor. Ramazan ayı bitmek üzere bayrama az kaldı. Malatyalı vatandaşlar ev baklavası yapıyor. Piyasa şu an durgun ama Malatyalı vatandaşlar bayrama yakın tatlı almaya geliyor. Tüketicimiz son günleri bekliyor. İnşallah satışlarımızda olacak”

diye konuştu.

“HAM MADDE FİYATLARI BELİMİZİ BÜKÜYOR”

Son olarak maliyetin fazla olmasından dolayı tatlı fiyatlarında artış yaşandığını belirten esnaf Feyzullah Karabeyeser,

“Cevizli baklavayı geçen yıl 220 TL’den satıyorduk. Bu sene 320 TL’den satıyoruz. Bir yıl arayla 100 TL zam yapıldı. Fıstıklı baklavayı 440 TL’den satıyoruz. 1974 yılından beri Malatya’dayız bin dokuz yüz yetmiş dört yılından beri Malatya'dayız. Biz de halkımıza ucuz ve kaliteli hizmet etmek isteriz ama olmuyor. Çünkü maliyet arttıkça personel maaşı, kira parası ve özellikle ham madde fiyatları belimizi büküyor. Allah kimsenin başına vermesin. Depremde acılar yaşadık. Yıllardır buradaydık ama depremden dolayı bir yıldır burası yoktu. Yeni faaliyet aldık. O yönden tatlıcılar az olmasından dolayı iyi bir rağbet bekliyoruz”

ifadelerine yer verdi.