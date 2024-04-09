Bayram öncesi kolonya ilgisi: Geleneksel kokular vatandaşları cezbediyor

Ramazan Bayramı öncesinde Gaziantep çarşısında, doğal kokularla üretilen kolonyalara olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Bayram alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyalara talep gösteriyor.

Çarşı esnafı Ali Fidan, kolonya alırken kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken, aynı zamanda mesleğini üç kuşaktır sürdüğünü ifade etti.

Ali Fidan,

"Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür. Eve gelen misafirler için ikram edilen kolonya, aynı zamanda dezenfektan özelliği taşıyor. Geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmak isteyen vatandaşlar, bu geleneği sürdürmek adına kolonya alıyorlar"

dedi.

Vatandaşların kaliteli ürünleri tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Fidan,

"Markalı ürünler dışında başka kolonyalar alınmamalı, aksi halde verilen paralar boşa gidebilir. Ortalama bir kolonya şişesi 90 TL ile 120 TL arasında değişirken, litrelik fiyatlar ise 120 TL ile 150 TL arasında değişiklik gösteriyor. Her kolonyanın kendine özgü bir kokusu bulunmaktadır ve çeşitleri limon, tütün, zambak, karanfil ve iğde çiçeği gibi doğal kokulara dayanmaktadır"

şeklinde konuştu.

Gaziantep çarşısında bayram hareketliliğinin yaşandığını belirten Fidan, geçmişteki kalabalıkların azaldığını ancak hala bayram öncesinde yoğunluk olduğunu ifade etti. Gaziantep'te kolonya alışverişlerinin artış gösterdiğini ve müşterilerin geleneklerini sürdürmek adına tercihlerini bu yönde yaptığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı