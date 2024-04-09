Beslenme uzmanından bayram kahvaltısı tavsiyeleri

Ramazan ayında açlık ve susuzlukla adapte olan sindirimin, bayram sonrasında aşırı yüklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Akpolat, bayram sabahı küçük porsiyonlarla başlanması ve protein içerikli besinler tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Memorial Diyarbakır Hastanesi’nde görevli Akpolat, Ramazan boyunca beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve bayram sabahında sindirim sisteminin hassasiyet gösterebileceğini vurgulayarak, sağlıklı beslenme ilkelerine bayramda da uyulması gerektiğini söyledi.

Akpolat,

"Özellikle kalp, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve karaciğer hastalıklarına sahip bireylerin bayram sürecinde normal beslenme programlarını sürdürmeleri önemlidir. Ayrıca, tatlı ve aşırı yiyecek tüketiminden kaynaklanabilecek sindirim problemlerini azaltmak için porsiyon kontrolü sağlanmalıdır"

dedi.

Ayrıca, günlük su tüketimine dikkat çeken Akpolat,

"Ramazan boyunca su tüketimi yeterli olmayabilir, bu yüzden bayramda da su tüketimine özen gösterilmelidir"

diye ekledi.

Beslenme uzmanı, güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın önemine değinerek, özellikle protein kaynaklı kahvaltıların tercih edilmesini önerdi. Ayrıca, gün içinde öğün atlanmaması ve ara öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Akpolat, fiziksel aktivitelerin artırılmasının da sindirim sistemi için faydalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı