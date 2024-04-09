Gören, Ramazan Bayramı’nı tebrik etti

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir tebrik mesajı paylaştı.
Başkan Gören,
“Değerli hemşehrilerim, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak sevgimizi, mutluluğumuzu paylaşma ve bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, kardeşlik ve dostluk duygularının ön plana çıktığı herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Bu özel günlerde gönül kapılarımızı sonuna kadar açmalı, şefkat ve merhamet ile ellerimizi birbirimize uzatmalıyız”
diyerek, mesajını şöyle tamamladı:
“Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.